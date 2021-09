Nancy Brilli scrive su Leggo: 'Innamorarsi di tre mogli' (Di martedì 28 settembre 2021) E che ti devo dire, Salvo? Vorresti avere più mogli, perché hai due amanti e non riesci a gestirla. Intanto, complimenti per l'energia testosteronica, che mica è detto. Poi dici: ti piacerebbe ... Leggi su leggo (Di martedì 28 settembre 2021) E che ti devo dire, Salvo? Vorresti avere più, perché hai due amanti e non riesci a gestirla. Intanto, complimenti per l'energia testosteronica, che mica è detto. Poi dici: ti piacerebbe ...

Advertising

nomeutenterosa : ma vogliamo parlare di nancy brilli? - airportman75 : @nicvaccani @christianrocca @Linkiesta @lasoncini Per la prossima stagione metterei: @Rocco_Papaleo, Claudio Bisio,… - SEditoriali : RT @Rewritersmag: “Ci sono volte in cui si sta, e basta. E altre in cui ci si muove.“ Ascolta @nancybrilli che rilegge #AldaMerini. Lo tr… - LisaLizzup : @Godot42405938 @SimoBenini Nancy Brilli, Paola Minaccioni, Claudia Pandolfi, Claudia Gerini, Alessia Marcuzzi - Rewritersmag : “Ci sono volte in cui si sta, e basta. E altre in cui ci si muove.“ Ascolta @nancybrilli che rilegge #AldaMerini.… -