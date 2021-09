NaDEF | CNEL | deficit 2021 sotto il 10% | rischio crescita senza occupazione

Leggi su quifinanza

(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – “L’entità della riduzione delè cospicua ma appare subordinata a una ripresa robusta e duratura e alla conclusione delle misure restrittive varate per contrastare la pandemia. La contrazione del debito al momento non tiene ancora conto delle entrate derivanti dalle risorse straordinarie del NGEU”. Ad affermarlo è Tiziano Treu, presidente del, anticipando i contenuti di un parere delsulla congiuntura economica che sarà portato domani in assemblea, in vista della Nota di aggiornamento al DEF. “Il crollo relativo al 2020 è risultato inferiore alle previsioni. Ilè stato il solo organismo a ritenere eccessivamente pessimistiche le previsioni degli osservatori internazionali – è scritto nel documento – Una ripresa meno vivace di quella prevista non comporterebbe ...