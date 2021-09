Musetti, così no: spreca contro Kuzmanov ed esce al primo turno (Di martedì 28 settembre 2021) Sconfitta autolesionista per Lorenzo Musetti al primo turno di Sofia. L'italiano spreca addirittura 16 palle break nel match e perde contro Kuzmanov, wild card e numero 226 al mondo: seconda vittoria ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 settembre 2021) Sconfitta autolesionista per Lorenzoaldi Sofia. L'italianoaddirittura 16 palle break nel match e perde, wild card e numero 226 al mondo: seconda vittoria ...

Ilsuperbo89 : Lorenzo mio amato,soffro tanto nel vederti così. La vittoria oggi,non so quanto sia rilevante,forse per il morale,… - fvnzioniamo : perdendomi lore musetti per colpa di filosofia teoretica ma da quanto leggo in tl meglio così - _ilovedelpo : @EleRivo98 @xmyramix @mirti1010 Non c'entrw nulla con sinner e musetti.... almeno per me anche perché dovrei odiare… - Frat_Olimpica : #tennis #ATP250AstanaOpen @Lorenzo1Musetti esce sconfitto al secondo turno dal serbo #Djere. Termina così l'avventu… -

Ultime Notizie dalla rete : Musetti così Musetti, così no: spreca contro Kuzmanov ed esce al primo turno PRIMO SET ? Il match parte con l'handicap del break subito, Musetti entra in partita nel quarto game: Lorenzo si porta prima sul 3 - 3 e poi sul 5 - 4, con la possibilità di servire per chiudere il ...

Atp Sofia 2021: Musetti cade all'esordio, Kuzmanov vince in tre set Kuzmanov primordialmente abile a pungere con il servizio al centro e annullare palle break, così come successivamente pragmatico nel ingabbiare Musetti in una prigione tatticamente insidiosa: dritto ...

