Musei aperti al 100%, da Uffizi a Pompei: “Ora normalità” (Di martedì 28 settembre 2021) “Un altro passo verso la normalità”. I Musei festeggiano il parere del Comitato tecnico-scientifico, con il via libera agli accessi al 100 per cento nei Musei, chiamati a verificare il green pass dei visitatori e a “garantire l’organizzazione dei flussi per favorire il distanziamento interpersonale in ogni fase con l’eccezione dei nuclei conviventi”. “Accoglieremo con gradimento questa decisione, che ci avvicinerà di un altro passo verso la normalità. Del resto, già in tempo di piena pandemia, quasi un anno fa, uno studio dell’Università politecnica di Berlino aveva comprovato che Musei, teatri e cinema sono i luoghi pubblici a minor rischio di contagio”, dice il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt, in una dichiarazione all’Adnkronos. “E’ una decisione ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 settembre 2021) “Un altro passo verso la”. Ifesteggiano il parere del Comitato tecnico-scientifico, con il via libera agli accessi al 100 per cento nei, chiamati a verificare il green pass dei visitatori e a “garantire l’organizzazione dei flussi per favorire il distanziamento interpersonale in ogni fase con l’eccezione dei nuclei conviventi”. “Accoglieremo con gradimento questa decisione, che ci avvicinerà di un altro passo verso la. Del resto, già in tempo di piena pandemia, quasi un anno fa, uno studio dell’Università politecnica di Berlino aveva comprovato che, teatri e cinema sono i luoghi pubblici a minor rischio di contagio”, dice il direttore delle Gallerie deglidi Firenze, Eike Schmidt, in una dichiarazione all’Adnkronos. “E’ una decisione ...

