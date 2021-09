MOVIOLA – Milan-Atletico, Kessie espulso: doppio giallo e proteste (Di martedì 28 settembre 2021) Piomba il silenzio su San Siro dopo il gol del vantaggio di Rafael Leao nel match tra Milan e Atletico Madrid. Franck Kessie, già ammonito, è entrato in modo scomposto su Llorente e ha ricevuto il secondo giallo che lascia il Milan in dieci uomini al 31? del primo tempo. Giusta la decisione di Cakir? Severa, indubbiamente, lasciar correre non sarebbe stato uno scandalo ma il giallo non è sbagliato. C’è il pestone di Kessie sull’avversario da dietro, un intervento fin troppo imprudente il centrocampista. Ora, però, Cakir dovrà tenere la stessa linea di giudizio che fin qui è stata severissima e che è costata carissimo al Milan. Ammonito anche Rebic ma per proteste. Ora si fa in salita per gli uomini di Pioli. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Piomba il silenzio su San Siro dopo il gol del vantaggio di Rafael Leao nel match traMadrid. Franck, già ammonito, è entrato in modo scomposto su Llorente e ha ricevuto il secondoche lascia ilin dieci uomini al 31? del primo tempo. Giusta la decisione di Cakir? Severa, indubbiamente, lasciar correre non sarebbe stato uno scandalo ma ilnon è sbagliato. C’è il pestone disull’avversario da dietro, un intervento fin troppo imprudente il centrocampista. Ora, però, Cakir dovrà tenere la stessa linea di giudizio che fin qui è stata severissima e che è costata carissimo al. Ammonito anche Rebic ma per. Ora si fa in salita per gli uomini di Pioli. SportFace.

