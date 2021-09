Morto il papà di Luca e Nicola Zingaretti | “Ha ritrovato nostra madre”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 settembre 2021) Ildell’attoree del presidente della Regione Lazio. A darne notizia il più grande dei due fratelli attraverso il suo profilo Instagram. “Stamattina Aquilino, nostro padre, se ne è andato – si legge nella storia pubblicata da–. A noi piace pensarlo felice per averla sua adorata Mimmi. È stato unmagnifico e un uomo speciale. Tutta la sua famiglia, figli, nuore, genero e nipoti lo piangono. Insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene”. Il testo è stato scritto in bianco su sfondo nero, per ricordare il lutto. Il fratello minore non ha scelto i social per commentare la tragedia. È rimasto al momento in silenzio. Ora ...