Morisi, Salvini va al contrattacco: “Schifezza mediatica, attacco politico alla Lega prima del voto. Il citofono? Non mi pento, lì si spacciava” (Di martedì 28 settembre 2021) “Sono disgustato dalla Schifezza mediatica che condanna prima che sia un giudice a provare qualsiasi cosa. Luca è una bella persona, un amico che conosco da una vita. In un Paese civile, prima di sputtanare qualcuno si aspetta che sia la giustizia a fare il suo corso”. Perché, dice Matteo Salvini, “se poi la settimana prossima uscirà, come sono convinto, che il dottor Luca Morisi non ha commesso alcun reato, chi gli restituirà la dignità? Chi gli chiederà scusa?”. Di più: “Stanno imbastendo un processo politico contro la Lega, è surreale. È un attacco politico a cinque giorni dal voto”. Il giorno dopo lo scandalo che ha coinvolto il suo più stretto collaboratore – accusato da due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) “Sono disgustato dche condannache sia un giudice a provare qualsiasi cosa. Luca è una bella persona, un amico che conosco da una vita. In un Paese civile,di sputtanare qualcuno si aspetta che sia la giustizia a fare il suo corso”. Perché, dice Matteo, “se poi la settimana prossima uscirà, come sono convinto, che il dottor Lucanon ha commesso alcun reato, chi gli restituirà la dignità? Chi gli chiederà scusa?”. Di più: “Stanno imbastendo un processocontro la, è surreale. È una cinque giorni dal”. Il giorno dopo lo scandalo che ha coinvolto il suo più stretto collaboratore – accusato da due ...

Advertising

VittorioSgarbi : Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver c… - lapoelkann_ : Una volta Salvini per attaccarmi disse che facevo “dichiarazioni stupefacenti” e poi venni travolto sui social. Mi… - meb : #Salvini oggi è contro il mostro sbattuto in prima pagina. Bene. E quando la bestia di Luca #Morisi massacrava grat… - NascHome : RT @GiuliaCortese1: '#Cucchi era un drogato. Capisco il dolore della sorella, ma mi fa schifo'. (#Salvini, gennaio 2016) 'Ti voglio bene am… - AFAntoAnt : RT @fattoquotidiano: Morisi, quando Salvini presentava la legge per aumentare le pene per chi spaccia e diceva: “Non esiste la modica quant… -