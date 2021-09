Morisi, Salvini: è un attacco gratuito alla Lega a 5 giorni dal voto (Di martedì 28 settembre 2021) Il leader della Lega: chi spaccia droga è un criminale, chi la usa va aiutato. Conte: indulgente con i suoi, duro con gli altri. Il messaggio di Ilaria Cucchi Leggi su rainews (Di martedì 28 settembre 2021) Il leader della: chi spaccia droga è un criminale, chi la usa va aiutato. Conte: indulgente con i suoi, duro con gli altri. Il messaggio di Ilaria Cucchi

Advertising

VittorioSgarbi : Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver c… - lapoelkann_ : Una volta Salvini per attaccarmi disse che facevo “dichiarazioni stupefacenti” e poi venni travolto sui social. Mi… - meb : #Salvini oggi è contro il mostro sbattuto in prima pagina. Bene. E quando la bestia di Luca #Morisi massacrava grat… - domandmax : RT @LilianaArmato: 'Una delle tante vittime del meccanismo della “Bestia” di Salvini: quel circolo comunicativo sui social che puntava tutt… - MassiAny : RT @lapoelkann_: Una volta Salvini per attaccarmi disse che facevo “dichiarazioni stupefacenti” e poi venni travolto sui social. Mi piacere… -