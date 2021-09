"Morisi? Perché la vicenda è politica". La miseria di Andrea Scanzi da Lilli Gruber: droga, fino a dove si spinge il grillino (Di martedì 28 settembre 2021) Come sguazzano Lilli Gruber ed Andrea Scanzi nella vicenda di Luca Morisi, l'ex capo della "Bestia" indagato per cessione di droga, il fedelissimo di Matteo Salvini travolto dal suo errore e da una vicenda giudiziaria che, soprattutto per il tempismo, lascia un qualche sospetto. Il collaudato duo anti-salviniano sguazza nella vicenda ovviamente a Otto e Mezzo, il programma de La7, la puntata è quella di lunedì 28 settembre. Ed ecco che la Gruber serve un assist alla copia sbiadita di Marco Travaglio: "Hanno ragione i leghisti quando dicono che non commentano un caso personale che non ha nulla di politico?". "Ma non scherziamo. Se la stessa cosa fosse successa a un collaboratore stretto di Roberto Speranza, Enrico ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Come sguazzanoednelladi Luca, l'ex capo della "Bestia" indagato per cessione di, il fedelissimo di Matteo Salvini travolto dal suo errore e da unagiudiziaria che, soprattutto per il tempismo, lascia un qualche sospetto. Il collaudato duo anti-salviniano sguazza nellaovviamente a Otto e Mezzo, il programma de La7, la puntata è quella di lunedì 28 settembre. Ed ecco che laserve un assist alla copia sbiadita di Marco Travaglio: "Hanno ragione i leghisti quando dicono che non commentano un caso personale che non ha nulla di politico?". "Ma non scherziamo. Se la stessa cosa fosse successa a un collaboratore stretto di Roberto Speranza, Enrico ...

Advertising

elio_vito : Luca #Morisi dovrebbe firmare il - SirDistruggere : 'Se disprezzate la Bestia non usatela adesso contro Morisi' La Bestia è quella che ha preso le foto di due minorenn… - DadoneFabiana : Mi chiedo se qualcuno citofonerà a casa di @matteosalvinimi, spero non succeda perché le fragilità umane non devono… - Lindecente_blog : @C_Randieri La lega sta facendo molti passi falsi, non so perché Salvini si sua fatto rappresentare da Morisi, con… - ladoria1 : Che poi Morisi é caduto perché è debole Salvini o viceversa? -

Ultime Notizie dalla rete : Morisi Perché Morisi e il caso della droga, ira di Salvini: 'Disgustato dalla schifezza mediatica' Se poi la settimana prossima uscirà, come sono convinto, che il dottor Luca Morisi non ha commesso ...ha sbagliato nella sua vita privata sono il primo a dirgli 'ma che diamine hai fatto? ma perché? ...

Conte avverte: 'Mi preoccupa la conflittualità interna alla Lega, Draghi rischia di non arrivare al 2023' Certo Morisi è stato interprete del salvinismo più aggressivo, che andava a citofonare in giro e ... Conte risponde che 'è una valutazione complessa, potrebbe anche uscire, perché i numeri in ...

Perché il caso Morisi non è una vicenda privata Il Fatto Quotidiano Se poi la settimana prossima uscirà, come sono convinto, che il dottor Lucanon ha commesso ...ha sbagliato nella sua vita privata sono il primo a dirgli 'ma che diamine hai fatto? ma? ...Certoè stato interprete del salvinismo più aggressivo, che andava a citofonare in giro e ... Conte risponde che 'è una valutazione complessa, potrebbe anche uscire,i numeri in ...