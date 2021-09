Morisi | per uscire dall’angolo ora Salvini fa la vittima | “Attacco politico alla Lega prima del voto Il citofono? Non mi pento | lì si spacciava”

(Di martedì 28 settembre 2021) “Sono disgustato dschifezza mediatica che condannache sia un giudice a provare qualsiasi cosa. Luca è una bella persona, un amico che conosco da una vita. In un Paese civile,di sputtanare qualcuno si aspetta che sia la giustizia a fare il suo corso”. Perché, dice Matteo, “se poi la settimana prossima uscirà, come sono convinto, che il dottor Lucanon ha commesso alcun reato, chi gli restituirà la dignità? Chi gli chiederà scusa?”. Di più: “Stanno imbastendo un processocontro la, è surreale. È una cinque giorni dal”. Il giorno dopo lo scandalo che ha coinvolto il suo più stretto collaboratore – accusato da due ventenni rumeni di avergli ceduto del ...

VittorioSgarbi : Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver c… - lapoelkann_ : Una volta Salvini per attaccarmi disse che facevo “dichiarazioni stupefacenti” e poi venni travolto sui social. Mi… - fanpage : Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - NewsPadania : RT @La7tv: #tagada Chi di social ferisce di social perisce? Nel servizio di Mariagrazia Gerina le reazioni dal mondo dei social alla notizi… - mazzettam : E qui si potrebbe aprire un dibattito, su quale e quanta dignità conservasse #Morisi -prima- del recente incidente… -

Nessuna misericordiaLuca. E più che dalla stampa, quella della "schifezza mediatica" infuriata sul caso come dalle dichiarazioni del segretario della Lega Matteo Salvini , è dal senatore leghista Simone ...... il pm titolare è Stefano Aresu ,indagarecessione e detenzione di sostanze stupefacenti.Salvini è dunque scontato che l'inchiesta sia un flop e chene uscirà pulito: 'La ..."Per me chi vende droga, vende morte. Su questo spero che nessuno abbia dubbi, chi consuma droga sbaglia e va aiutato e curato. Ma tirare in ballo il discorso politico, che non c'entra nulla con il pa ...Non usa giri di parole. «Sono spiaciuto della schifezza mediatica che condanna le persone prima che sia un giudice, un tribunale a farlo»: così il segretario della Lega ...