Morisi, la Bestia, la droga. Scagli la prima pietra (Di martedì 28 settembre 2021) Premessa: questo articolo non ha alcun contenuto né alcuna valutazione di tipo politico. Seconda premessa: non sono un elettore della Lega e non ho mai conosciuto, neppure per interposta persona, Luca ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Premessa: questo articolo non ha alcun contenuto né alcuna valutazione di tipo politico. Seconda premessa: non sono un elettore della Lega e non ho mai conosciuto, neppure per interposta persona, Luca ...

Advertising

lmisculin : «Morisi finirà in pasto alla bestia. E chissà che non farà un pensiero sul modo in cui il suo lavoro si è basato in… - matteorenzi : Luca Morisi ha costruito la Bestia di Salvini e della Lega in nome dell’odio contro di me e di noi. Oggi che è in d… - lucianonobili : Se si è garantisti, lo si dimostra anche e soprattutto con gli avversari. Il tema non è la vita privata di #Morisi,… - pelias01 : Il problema non è mai la Bestia, ma sempre il Padrone - LucaNeuromancer : RT @PamelaFerrara: Luca #Morisi, indagato per cessione di #droga, si scusa per la sua debolezza. Attendiamo fiduciosi anche le scuse per lo… -