Morisi indagato per droga, l’ira di Salvini: “Attacco alla Lega a 5 giorni dal voto” (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – Per Matteo Salvini, il caso Luca Morisi, indagato per droga (leggi qui) “è un Attacco gratuito alla Lega a cinque giorni dal voto”. “L’ho saputo con voi del caso Morisi – continua Salvini -. Non c’è reato, son problemi che riguardano la vita privata di una persona”. “Comunque – ha sottolineato ancora il leader della Lega – chi spaccia droga è un criminale chi la usa va curato“. Per il numero uno del Carroccio, “stanno imbastendo un processo politico contro la Lega, è surreale…“, dice, mentre sulla citofonata alla palazzina di Bologna abitata da un presunto spacciatore che vide protagonista lo stesso leghista aggiunge: “Quelli – ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – Per Matteo, il caso Lucaper(leggi qui) “è ungratuitoa cinquedal”. “L’ho saputo con voi del caso– continua-. Non c’è reato, son problemi che riguardano la vita privata di una persona”. “Comunque – ha sottolineato ancora il leader della– chi spacciaè un criminale chi la usa va curato“. Per il numero uno del Carroccio, “stanno imbastendo un processo politico contro la, è surreale…“, dice, mentre sulla citofonatapalazzina di Bologna abitata da un presunto spacciatore che vide protagonista lo stesso leghista aggiunge: “Quelli – ...

fanpage : Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - fattoquotidiano : Luca Morisi indagato per cessione di droga: i Carabinieri hanno trovato sostanze liquide in casa dell’ex guru socia… - repubblica : Lega, indagato per droga Luca Morisi, l'ex guru dei social di Salvini. Si era dimesso pochi giorni fa per 'question… - SignorAldo : RT @La7tv: #tagada Chi di social ferisce di social perisce? Nel servizio di Mariagrazia Gerina le reazioni dal mondo dei social alla notizi… - seciera_ : @Anna64912305 @matteosalvinimi Tu hai capito che Morisi è indagato per cessione di stupefacenti come lo era il sign… -