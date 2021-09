Morisi indagato, Meloni: “Notizie utilizzate politicamente” (Di martedì 28 settembre 2021) Luca Morisi indagato per droga? “Certe cose vengono utilizzate politicamente e questo non è normale in uno Stato di diritto”. Così Giorgia Meloni, ospite di ‘Porta a Porta’, parlando del caso. “Io parlo della ragione per la quale una notizia viene data ai giornali in questi giorni di campagna elettorale. Questa è una battaglia che faccio da tanti anni. Lo sappiamo tutti”, dice la leader FdI, che continua: “Vedere uscire queste Notizie a 7 giorni dal voto quando poi il profilo giudiziario della materia, ad oggi, sembra scivoloso, mentre il profilo personale, sbattuto sui giornali, questo l’impatto politico sui giornali ce l’ha…”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) Lucaper droga? “Certe cose vengonoe questo non è normale in uno Stato di diritto”. Così Giorgia, ospite di ‘Porta a Porta’, parlando del caso. “Io parlo della ragione per la quale una notizia viene data ai giornali in questi giorni di campagna elettorale. Questa è una battaglia che faccio da tanti anni. Lo sappiamo tutti”, dice la leader FdI, che continua: “Vedere uscire questea 7 giorni dal voto quando poi il profilo giudiziario della materia, ad oggi, sembra scivoloso, mentre il profilo personale, sbattuto sui giornali, questo l’impatto politico sui giornali ce l’ha…”. L'articolo proviene da Italia Sera.

