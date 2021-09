Morì a Nassiriya a 22 anni, lo Stato nega il Tfr ai familiari (Di martedì 28 settembre 2021) Matteo Vanzan è morto in combattimento a Nassirya il 17 maggio 2004. Primo caporal maggiore dei Lagunari, il giovane ha perso la vita durante l’operazione Antica Babilonia. Ai familiari del militare, che è Stato riconosciuto vittima del terrorismo, lo Stato ha però negato l'erogazione della liquidazione perché quando partì da Camponogara (nel Veneziano) per andare in missione di pace in Iraq era un "volontario in ferma breve". Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 settembre 2021) Matteo Vanzan è morto in combattimento a Nassirya il 17 maggio 2004. Primo caporal maggiore dei Lagunari, il giovane ha perso la vita durante l’operazione Antica Babilonia. Aidel militare, che èriconosciuto vittima del terrorismo, loha peròto l'erogazione della liquidazione perché quando partì da Camponogara (nel Veneziano) per andare in missione di pace in Iraq era un "volontario in ferma breve".

