MORGANE: NUOVE INDAGINI PER LA DETECTIVE GENIALE CHE APPASSIONA IL PUBBLICO DI RAI1 (Di martedì 28 settembre 2021) Terzo appuntamento su RAI1 con la serie francese in prima visione "MORGANE – DETECTIVE GENIALE", diretta da Vincente Jamain con Audrey Fleurot nei panni di una signora delle pulizie di straordinaria intelligenza (160 di QI) che viene assunta come consulente della polizia. Nel cast Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez e Marie Denarnaud. Nel primo episodio di questa sera – intitolato 'Tale padrone, tale cane' – MORGANE, Karadec e la loro squadra indagano sul tentato omicidio di Emilien Kerr, vedovo e solo. L'uomo ha una figlia che non gli parla più. Karadec e Céline, dopo aver comunicato a MORGANE che molto probabilmente Romain è deceduto diversi anni prima, sono preoccupati per lo stato d'animo della donna. Nel secondo di MORGANE – dal titolo 'Attrazione fatale' – Karadec fa ...

