Morgane | detective geniale e motivazionale

(Di martedì 28 settembre 2021)- Cypriane Gardin e Audrey Fleurot, la nuova “” di Rai 1 ha stregato il pubblico, che l’ha accolta con il 20.6% di share, calato appena al 19.7% nella seconda puntata. Un successo inatteso, trattandosi di una serie d’importazione e nemmeno di quelle toste e americane alle quali gli italiani sono ormai abituati. No:è una produzione francese, con quell’affettazione nella mimica e nella gestualità che a volte trascina indietro nel tempo e fa ricordare i Primi Baci anni ‘90 su Italia 1. Ma è d’impatto, originale, diversa dalle altre e per questo il successo se lo merita tutto. Trattasi della classica serie che senza il protagonista principale non sarebbe nulla, perchè il contesto è regolare e funzionale ma non ...

Su Rai1 Morgane Detective Geniale 3.996.000 (18,7%). Su La7 DiMartedì 1.055.000 (5,3%). Su Rai3 #Cartabianca 999.000 (5,2%). Su Rete4 Fuori dal Coro 811.000 (5%). Su Italia1 Buoni o Cattivi 438.000. Su Rai1 è rimasta la serie francese fenomeno di Tf1 'Morgane Detective Geniale', su Rai2 è tornata in onda la novità 'Voglio essere un mago', con le lezioni di prestidigitazione e illusionismo. Ascolti Tv 28 settembre 2021. In prima serata su Canale5 la partita di Champions League Milan-Atletico Madrid è stata seguita da una media di. Champions League in campo ed in tv, su Sky e su Infinity, ma soprattutto su Canale5 martedì 28 settembre, con Milan-Atletico Madrid in onda alle 21.00 (assieme a tanti altri match, tra cui Psg-Manchester).