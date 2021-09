(Di martedì 28 settembre 2021) Torna su Rai 1 per il terzo e imperdibile appuntamento la nuova serie “” inquesta sera, martedì 28, a partire dalle 21.25, subito dopo i Soliti Ignoti. Nella fiction, che sta riscuotendo enorme successo da settimane, Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud. Ma cosa succederà nei prossimi episodi? Scopriamolo insieme!stasera 28in tv:e trama episodi Nel primo episodio inquesta sera dal titolo “Tale padrone, tale cane”,, Karadec e la loro squadra indagano sul tentato omicidio di Emilien Kerr, uomo vedovo e solo, che ha una figlia che non gli parla più. Karadec ...

Advertising

CorriereCitta : Morgane Detective Geniale, anticipazioni terza puntata in onda oggi 28 settembre 2021 e data prossima puntata… - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento su Rai1 con “Morgane – Detective geniale” - zazoomblog : Morgane Detective Geniale terza puntata le anticipazioni del 28 settembre - #Morgane #Detective #Geniale #terza - alydoingthings : Fatto sta che potevano trovare molti titoli che fossero meglio di Morgane - Detective geniale - Dansai75 : RT @RaiUno: ?? La 2ª puntata di '#Morgane - Detective geniale' è in onda su Rai1 e RaiPlay: -

Ultime Notizie dalla rete : Morgane Detective

L'identikit se lo fa da sola nella prima puntata, la protagonista di "geniale" , la nuova serie franco - belga che il martedì sera su Raiuno ottiene ascolti da record. Oltralpe fa i ...I francesi hanno deciso di farci fessi. E il bello è che ci riescono alla grande.geniale è infatti la più perfetta, geniale, operazione paracula mai lanciata in tv: sì, persino più paracula della Casa di carta .è di fatto il guilty pleasure assoluto, ...La terza puntata di Luce dei tuoi occhi, con Anna Valle, non sarà trasmessa di mercoledì ma anticipa di un giorno ...Dietro all’eroina con un grande intuito e un look bizzarro c’è una brava attrice che ha charme e un carattere forte ...