Morgane – Detective geniale | anticipazioni della terza puntata in onda oggi in prima tv su Rai 1

(Di martedì 28 settembre 2021) La serie tv più attesa dell’anno continua ad andare in olnda anche in Italia ed ora martedì 28 settembre 2021 è pronta a tornare sul canale di Rai1 con il suo terzo appuntamento. Va avanti infatti la trasmissione per lavolta sugli schermi italiani delle vicende, una donna delle pulizie che con il suo infallibile fiuto inizia a risolvere dei casi ed a collaborare in maniera ufficiale con la Polizia.è il nuovo poliziesco che va inalle ore 21:30 circa dopo i Soliti Ignoti – Il ritorno. La trama e ledei due nuovi episodi.: le...

Advertising

SerieTvserie : Morgane Detective Geniale: trama, cast e puntate della serie tv su Raiuno - tvblogit : Morgane Detective Geniale: trama, cast e puntate della serie tv su Raiuno - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Torna su #Rai1 la fiction in prima assoluta '#Morgane - Detective geniale' - cheTVfa : #Morgane - Detective geniale, 28 settembre 2021 | ANTICIPAZIONI terza puntata - TvCircle1 : Torna su #Rai1 la fiction in prima assoluta '#Morgane - Detective geniale' -

Ultime Notizie dalla rete : Morgane Detective

Torna su Rai 1 per il terzo e imperdibile appuntamento la nuova serie 'Geniale' in onda questa sera, martedì 28 settembre, a partire dalle 21.25, subito dopo i Soliti Ignoti. Nella fiction, che sta riscuotendo enorme successo da settimane, Audrey ...L'identikit se lo fa da sola nella prima puntata, la protagonista di "geniale" , la nuova serie franco - belga che il martedì sera su Raiuno ottiene ascolti da record. Oltralpe fa i ...Torna su Rai 1 per il terzo e imperdibile appuntamento la nuova serie ' Morgane Detective Geniale' in onda questa sera, martedì 28 settembre, a partire dalle 21.25, subito dopo i Soliti Ignoti. Nella.Terzo appuntamento con la nuova serie “Morgane Detective geniale”, in onda su Rai1 martedì 28 settembre alle 21.25 e interpretata da Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud. Nel p ...