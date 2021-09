Monte Paschi: transazione Fondazione . Banca avverrà entro il 31 ottobre (Di martedì 28 settembre 2021) La transazione con Banca Mps si dovrà chiudere entro il 31 ottobre. Lo ha detto il presidente della Fondazione Mps, Carlo Rossi, a proposito dell'accordo transattivo da 150 milioni all'Ente circa la richiesta risarcitoria danni da 3,8 miliardi di euro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 settembre 2021) LaconMps si dovrà chiudereil 31. Lo ha detto il presidente dellaMps, Carlo Rossi, a proposito dell'accordo transattivo da 150 milioni all'Ente circa la richiesta risarcitoria danni da 3,8 miliardi di euro L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

matteosalvinimi : In diretta da Siena con i sindaci del territorio e Tommaso Marrocchesi Marzi, il candidato che il 3 e 4 ottobre sfi… - borghi_claudio : Esempio: volete dire NO alla svendita del Monte Paschi? Al ritorno della Fornero? Al green pass? Alla riforma del c… - SusannaCeccardi : Da #Letta non una parola sul caso Monte dei Paschi. Il candidato del #PD, paracadutato da Parigi, prosegue una camp… - giorgiodaros : @ProfCampagna Io sto indagando su entrate strane del PD e tanti,tanti, tanti bonifici e avvalli bancari a onorevoli… - FirenzePost : Monte Paschi: transazione Fondazione . Banca avverrà entro il 31 ottobre -