Mondiali Under 18: l'Italia batte la Romania 3 - 0, azzurre in semifinale (Di martedì 28 settembre 2021) Italia - Romania 3 - 0 (25 - 15, 25 - 18, 25 - 13) — semifinale conquistata. L'Italia Under 18 di Marco Mencarelli supera con autorevolezza l'ostacolo Romania nei quarti di finale del Mondiale in ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 settembre 2021)3 - 0 (25 - 15, 25 - 18, 25 - 13) —conquistata. L'18 di Marco Mencarelli supera con autorevolezza l'ostacolonei quarti di finale del Mondiale in ...

