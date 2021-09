Moglie e marito morti di Covid a un minuto di distanza: la coppia si è tenuta per mano fino all'ultimo (Di martedì 28 settembre 2021) Una coppia sposata del è morta a causa del a solo un minuto di distanza. Cal Dunham , 59 anni, e la Moglie Linda , 66, sono deceduti domenica scorsa dopo essersi ammalati all'inizio di questo mese ... Leggi su leggo (Di martedì 28 settembre 2021) Unasposata del è morta a causa del a solo undi. Cal Dunham , 59 anni, e laLinda , 66, sono deceduti domenica scorsa dopo essersi ammalati all'inizio di questo mese ...

Advertising

_ikiaD_ : Come sempre l'originalità non è il mio forte :) Chi sono per te? In base al mese del tuo compleanno gen -amante… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Moglie e marito morti di Covid a un minuto di distanza: la coppia si è tenuta per mano fino all'ultimo - FedericaSure : @n1ptr0 @Peppe2379 Vuol dire che la moglie verrá opportunamente 'ubriacata' con le benzodiazepine. Così il marito e… - Gazzettino : Moglie e marito morti di Covid a un minuto di distanza: la coppia si è tenuta per mano fino all'ultimo - enzoprimerano27 : @juventusfc Mi auguro sia una bufala, cedere chiesa poi in cambio con dembele che non vale un cazzo davanti a chie… -