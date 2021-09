Modelle troppo magre, da Storie Italiane finalmente inizia la battaglia (Di martedì 28 settembre 2021) E’ dallo studio di Storie Italiane che Eleonora Daniele richiama l’attenzione sulle Modelle troppo magre che abbiamo visto sfilare sulle ultime passerelle, quelle che sono passate sotto gli occhi di tutti. Tania Zamparo, Miss Italia nel 2000, è in collegamento, ha sofferto di anoressia. In studio ci sono anche Elisa D’Ospina, lei è sempre stata più forte, e Cristiana, la figlia di Little Tony, che più volte ha raccontato dei problemi che ha avuto con l’alimentazione. E’ Selvaggia Lucarelli che sui social ha tentato ancora una volta di richiamare l’attenzione su quei corpi così magri che continuano purtroppo ad essere scelti dagli stilisti. La Daniele desidera portare avanti questa battaglia tutti insieme, a nessuno piacciono quelle Modelle che magari ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 settembre 2021) E’ dallo studio diche Eleonora Daniele richiama l’attenzione sulleche abbiamo visto sfilare sulle ultime passerelle, quelle che sono passate sotto gli occhi di tutti. Tania Zamparo, Miss Italia nel 2000, è in collegamento, ha sofferto di anoressia. In studio ci sono anche Elisa D’Ospina, lei è sempre stata più forte, e Cristiana, la figlia di Little Tony, che più volte ha raccontato dei problemi che ha avuto con l’alimentazione. E’ Selvaggia Lucarelli che sui social ha tentato ancora una volta di richiamare l’attenzione su quei corpi così magri che continuano purad essere scelti dagli stilisti. La Daniele desidera portare avanti questatutti insieme, a nessuno piacciono quelleche magari ...

