Misure anti Covid-19, Cts: stadi al 75% e cinema-teatri all’80% al chiuso (Di martedì 28 settembre 2021) Capienza al 75% negli stadi, all'80% in cinema, teatri e sale da concerto al chiuso, al 100% nei locali all'aperto. Sono le indicazioni aggiornate dal Cts, che ha esaminato le tematiche relative ai quesiti posti rispettivamente dal ministro dei Beni e delle Attività culturali e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport, in particolare rispetto alle manifestazioni sportive e attività dello spettacolo. "Il Comitato - fanno sapere dal Cts - sulla base dell`attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell`andamento della campagna vaccinale ritiene si possano prendere in considerazione allentamenti delle Misure in essere, pur sottolineando la opportunità di una progressione graduale nelle riaperture, basata sul costante monitoraggio dell`andamento ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 28 settembre 2021) Capienza al 75% negli, all'80% ine sale da concerto al, al 100% nei locali all'aperto. Sono le indicazioni aggiornate dal Cts, che ha esaminato le tematiche relative ai quesiti posti rispettivamente dal ministro dei Beni e delle Attività culturali e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport, in particolare rispetto alle manifestazioni sportive e attività dello spettacolo. "Il Comitato - fanno sapere dal Cts - sulla base dell`attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell`andamento della campagna vaccinale ritiene si possano prendere in considerazione allentamenti dellein essere, pur sottolineando la opportunità di una progressione graduale nelle riaperture, basata sul costante monitoraggio dell`andamento ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nelle Pubbliche amministrazioni dal 15 ottobre si torna a lavorare in presenza, nel rispetto delle misure anti Covi… - ilfubannato : RT @LorenzoZL74: Quando senti che in Texas ogni attività può scegliere come gestire le misure anti Covid, pensi a questo paese di pecore st… - LorenzoZL74 : Quando senti che in Texas ogni attività può scegliere come gestire le misure anti Covid, pensi a questo paese di pe… - telecitynews24 : ??COMITATO TECNICO SCIENTIFICO: PROPOSTE LE NUOVE MISURE SULLA RIAPERTURA GRADUALE DI AMBIENTI SPORTIVI E CULTURALI??… - andreaalpini3 : RT @FiorelliniAlba: ++ RAGGI CAPUT MUNDI ++ Sapevate che a Roma erano state sospese le tasse alle imprese per le misure anti-covid? Un ai… -