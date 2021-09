Miss Mondo Italia 2021, vince la romana Claudia Motta: chi è, età, altezza, carriera, studi, Velletri, Instagram (Di martedì 28 settembre 2021) La nuova Miss Mondo Italia 2021 si chiama Claudia Motta, è bionda, ha gli occhi chiari, è alta 1.75 ed è nata nella Capitale. La giovane 21enne che rappresenterà l’Italia alle finali di Miss World il prossimo 16 dicembre a Porto Rico non solo è di Roma ma attualmente vive a Velletri. Seconda classificata Lucia La Paglia (Lazio) e terza Martina Ballardini (Veneto). Ma scopriamo qualcosa in più su Claudia! Claudia Motta: chi è, età, carriera, studi, Miss Mondo Italia Claudia, come dicevamo, è nata a Roma ma vive a Velletri con la sua famiglia, mamma, papà e la sorella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021) La nuovasi chiama, è bionda, ha gli occhi chiari, è alta 1.75 ed è nata nella Capitale. La giovane 21enne che rappresenterà l’alle finali diWorld il prossimo 16 dicembre a Porto Rico non solo è di Roma ma attualmente vive a. Seconda classificata Lucia La Paglia (Lazio) e terza Martina Ballardini (Veneto). Ma scopriamo qualcosa in più su: chi è, età,, come dicevamo, è nata a Roma ma vive acon la sua famiglia, mamma, papà e la sorella ...

Advertising

repubblica : Sui social pioggia di insulti a una finalista di Miss Mondo Italia di Arona (Novara): 'Ce l'hai fatta solo perche'… - CorriereCitta : Miss Mondo Italia 2021, vince la romana Claudia Motta: chi è, età, altezza, carriera, studi, Velletri, Instagram… - fisco24_info : Youth4Climate: dall’ex Miss Mondo al ragazzino indiano, ecco i protagonisti: Selezionati tra 9mila canditature, son… - G_d_P_ : @andbel66 quindi anche Wonder Woman con Miss Mondo, suppongo. Molto vintage. - giuliabalugani : @GuiducciLuigi @27_giulia Esatto. In più: non sono un elenco di “desideri da Miss Italia”, ma un piano organico che… -