Milley ammette: 'Avevo comunicato alla Cina che Trump non intendeva attaccarli' (Di martedì 28 settembre 2021) Il capo dello Stato maggiore Usa congiunto Mark Milley ha sostenuto davanti al Congresso che l'ex presidente Donald Trump non intendeva attaccare la Cina e che era suo compito rassicurare Pechino, ... Leggi su globalist (Di martedì 28 settembre 2021) Il capo dello Stato maggiore Usa congiunto Markha sostenuto davanti al Congresso che l'ex presidente Donaldnonattaccare lae che era suo compito rassicurare Pechino, ...

