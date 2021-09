Militem - Ferx T | il Jeep Gladiator esagerato

(Di martedì 28 settembre 2021) La, un atelier specializzato nell'elaborazione di fuoristrada americane, ha presentato la-T, un pick-up derivato dallaRubicon. Il terzo modello del marchio brianzolo è caratterizzato da una serie di upgrade che ne migliorano l'aspetto, il confort e le prestazioni in off-road. Il listino prezzi parte da 118.938 euro (97.490 euro Iva esclusa) ai quali bisogna aggiungere eventuali optional e personalizzazioni. Dettagli di carbonio. Il-T mantiene gli elementi caratteristici della gamma, come la mascherina anteriore in tinta carrozzeria o di carbonio con griglia nera a nido d'ape, i passaruota wide body (sempre di carbonio o in tinta), i paraurti ridisegnati - che possono essere dotati di barra Led integrata e i cerchi da 20" su pneumatici Cooper ...

Militem Ferx

