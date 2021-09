Militem Ferox T | il Jeep Gladiator al suo zenit

(Di martedì 28 settembre 2021) Un veicolo adatto sia all'utilizzo quotidiano che a quello più avventuroso off - road, in grado di combinare tutti i pregi di SUV e pick - up in un unico mezzo, armonizzandone ed esaltandone le ...

pciccarone : MILITEM FEROX T Esageratamente esagerato, il fuoristrada col tocco di classe made in Italy - Motor1italia : Il pick-up formato lusso per infangarsi senza paura -

- T rappresenta la massima evoluzione del pick - up come lo conosciamo oggi e reinventa il concetto attuale di SUV trasformandolo in SUT, ovvero Sport Utility Truck. Un veicolo adatto ...Le foto del- TDopo Hero e Ferox, il Marchio Militem presenta il suo primo SUT, Sport Utility Truck, termine tanto in voga negli USA. Nasce così Militem Ferox-T, una Jeep Gladiator ripensata in maniera profonda, in ...Le foto, i dati e il prezzo del Militem Ferox-T: il pick-up premium lonbardo basato sul Jeep Gladiator è già ordinabile.