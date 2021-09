Milano, tragedia al Campus Humanitas: morti due operai colpiti da perdita di azoto liquido durante rifornimento (Di martedì 28 settembre 2021) E' successo nella sede del Campus di Pieve Emanuele. I lavoratori di una ditta esterna sono stati investiti dal gas poco prima di riempire un serbatoio. Pd: "2021 e si continua a morire sul lavoro" Leggi su repubblica (Di martedì 28 settembre 2021) E' successo nella sede deldi Pieve Emanuele. I lavoratori di una ditta esterna sono stati investiti dal gas poco prima di riempire un serbatoio. Pd: "2021 e si continua a morire sul lavoro"

Advertising

legenrehumain : RT @PieraBelfanti: Anche oggi tragedia quotidiana sul lavoro...E' sempre tardi iniziare a far rispettare le norme di sicurezza sul lavoro.… - aranciaverde : RT @PieraBelfanti: Anche oggi tragedia quotidiana sul lavoro...E' sempre tardi iniziare a far rispettare le norme di sicurezza sul lavoro.… - EugenioCardi : RT @PieraBelfanti: Anche oggi tragedia quotidiana sul lavoro...E' sempre tardi iniziare a far rispettare le norme di sicurezza sul lavoro.… - infoitinterno : Milano, operai morti in un deposito di azoto: il luogo della tragedia - Mintauros1 : RT @PieraBelfanti: Anche oggi tragedia quotidiana sul lavoro...E' sempre tardi iniziare a far rispettare le norme di sicurezza sul lavoro.… -