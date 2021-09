Milano saluta la moda e guarda al futuro col sorriso (Di martedì 28 settembre 2021) In bilico tra passato e futuro. Si conclude così la Milano Fashion Week. Per la prima volta in un anno e mezzo, infatti, dei 173 appuntamenti in calendario la maggior parte (125) sono stati in presenza con 42 sfilate dal vivo e 23 digitali. «Una straordinaria iniezione di creatività, energia e apertura verso il mondo» come dichiarato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. Presenti i grandi nomi della moda, prima tra tutti la direttrice di Vogue Anna Wintour, ma anche personaggi da ogni parte del globo da Dua Lipa a BM del gruppo k-pop Kard, passando per Naomi Campbell, Kate Moss e Shalom Harlow. Passato e futuro insieme per l'appunto. Le icone che hanno fatto la storia degli anni Novanta e i preferiti dalla Generazione Z. La Settimana della moda milanese si è così trasformata in una ... Leggi su panorama (Di martedì 28 settembre 2021) In bilico tra passato e. Si conclude così laFashion Week. Per la prima volta in un anno e mezzo, infatti, dei 173 appuntamenti in calendario la maggior parte (125) sono stati in presenza con 42 sfilate dal vivo e 23 digitali. «Una straordinaria iniezione di creatività, energia e apertura verso il mondo» come dichiarato dal sindaco diGiuseppe Sala. Presenti i grandi nomi della, prima tra tutti la direttrice di Vogue Anna Wintour, ma anche personaggi da ogni parte del globo da Dua Lipa a BM del gruppo k-pop Kard, passando per Naomi Campbell, Kate Moss e Shalom Harlow. Passato einsieme per l'appunto. Le icone che hanno fatto la storia degli anni Novanta e i preferiti dalla Generazione Z. La Settimana dellamilanese si è così trasformata in una ...

