(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari, che chiude le contrattazioni in ribasso, assieme agli altri Eurolistini, dopo che la presidente della BCE, Lagarde ha ribadito che l'istituzione manterrà una linea accomodante e gli acquisti di titoli proseguiranno anche dopo la fine dell'emergenza pandemica. Nel frattempo, Wall Street continua a scivolare, con un tonfo dell'S&P-500 dell'1,88%. Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,168. L'Oro è in calo (-0,76%) e si attesta su 1.736,3 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,57%: l'Opec ha delineato uno scenario in cui la domanda di greggio continuerà a salirenegli anni venturi.Lo Spread peggiora, toccando i +106 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore ...

Milano in rosso con l'Europa dietro Wall Street In Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,76 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,65 ...

