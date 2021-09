Milano: in casa 60 chili di droga, arrestato 57enne (Di martedì 28 settembre 2021) Milano, 28 set. (Adnkronos) - Un italiano di 57 anni è stato arrestato nei giorni scorsi a Cesano Boscone, in provincia di Milano, dopo che la polizia lo ha trovato in possesso di 4mila euro in contanti e 60 chili di droga, tra hashish e marijuana. L'uomo non ha precedenti penali e dovrà rispondere del reato di detenzione per spaccio. La squadra investigativa del Commissariato Lambrate, analizzando i flussi di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti spacciate nella zona e nei limitrofi comuni, ha individuato l'uomo in zona Lambrate sabato 18 settembre. Dopo una serie di servizi di pedinamento, i poliziotti di via Maniago hanno bloccato l'uomo nel comune di San Donato Milanese sottoponendolo a un controllo di polizia. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021), 28 set. (Adnkronos) - Un italiano di 57 anni è statonei giorni scorsi a Cesano Boscone, in provincia di, dopo che la polizia lo ha trovato in possesso di 4mila euro in contanti e 60di, tra hashish e marijuana. L'uomo non ha precedenti penali e dovrà rispondere del reato di detenzione per spaccio. La squadra investigativa del Commissariato Lambrate, analizzando i flussi di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti spacciate nella zona e nei limitrofi comuni, ha individuato l'uomo in zona Lambrate sabato 18 settembre. Dopo una serie di servizi di pedinamento, i poliziotti di via Maniago hanno bloccato l'uomo nel comune di San Donato Milanese sottoponendolo a un controllo di polizia.

