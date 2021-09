Milano, il candidato sindaco Bernardo attacca Sala e l’attivismo di Thunberg: “Basta con fashion green di Greta, noi siamo per l’ambiente vero” (Di martedì 28 settembre 2021) “Basta con questo fashion green, questa bella vetrina con Carola e con Greta. Noi siamo per l’ambiente vero e reale”. Così Luca Bernardo, il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali milanesi, a margine di un sopralluogo all’ex Macello di Milano, ha attaccato il primo cittadino uscente, Beppe Sala, facendo riferimento all’inizio della Pre Cop-26, che sarà in città fino al 2 ottobre. “Lo spettacolo a noi non piace, non ci interessa, quindi che Sala continui su questa strada – ha continuato .- Si è fatto fare l’endorsement da alcuni sindaci delle altre città europee, ma io preferisco non l’endorsement ma l’appoggio dei cittadini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) “con questo, questa bella vetrina con Carola e con. Noipere reale”. Così Luca, ildel centrodestra alle prossime elezioni comunali milanesi, a margine di un sopralluogo all’ex Macello di, hato il primo cittadino uscente, Beppe, facendo riferimento all’inizio della Pre Cop-26, che sarà in città fino al 2 ottobre. “Lo spettacolo a noi non piace, non ci interessa, quindi checontinui su questa strada – ha continuato .- Si è fatto fare l’endorsement da alcuni sindaci delle altre città europee, ma io preferisco non l’endorsement ma l’appoggio dei cittadini ...

Advertising

pfmajorino : Il candidato sindaco della destra a Milano vuole i #novax in Giunta. Con questo è tutto. Ma cosa abbiamo fatto, mi chiedo, da cittadino. - pfmajorino : Il candidato sindaco della destra a Milano è contro le ciclabili anzi no, è per i no vax in giunta anzi no, ha la… - fattoquotidiano : COMUNALI MILANO Anche Comunione e Liberazione molla il candidato del centrodestra - simone_busiello : RT @LegaMilano: #MILANO, #LEGA, OGGI POMERIGGIO ALLE ORE 16,30 #SALVINI, #BOLOGNINI E #LEPORE A SOPRALLUOGO MOSCHEA ABUSIVA VIA CAVALCANTI*… - MarcoCampa10 : RT @yanez_2006: comunque @CarloCalenda ha sbagliato... doveva candidarsi a Milano. stando al Twitter sentiment, è il candidato sindaco a Ro… -