Milano: Humanitas, cordoglio per due vittime, a disposizione autorità per chiarire dinamica (Di martedì 28 settembre 2021) Milano, 28 set. (Adnkronos) - "Humanitas esprime profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle due vittime del grave incidente di stamane. Humanitas si è messa immediatamente a disposizione delle autorità per contribuire a chiarire la dinamica di quanto accaduto". Lo comunica l'ospedale in una nota, dopo che due operai sono morti in un deposito di azoto all'interno dell'Università Humanitas a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. L'incidente, si spiega, "è avvenuto durante il rifornimento dell'impianto della società specializzata nella fornitura di gas azoto per attività di ricerca". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021), 28 set. (Adnkronos) - "esprime profondoe vicinanza alle famiglie delle duedel grave incidente di stamane.si è messa immediatamente adelleper contribuire aladi quanto accaduto". Lo comunica l'ospedale in una nota, dopo che due operai sono morti in un deposito di azoto all'interno dell'Universitàa Pieve Emanuele, in provincia di. L'incidente, si spiega, "è avvenuto durante il rifornimento dell'impianto della società specializzata nella fornitura di gas azoto per attività di ricerca".

