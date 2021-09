Milano Fashion Week: Anteprima Eden Harmony, va in scena l’omaggio al Giappone (Di martedì 28 settembre 2021) Una collezione equilibrata capace di creare una nuova sinergia tra metropoli e natura, dando un impulso al senso audace del modernismo e dell’eleganza. In occasione del trentesimo anniversario di Anteprima, la collezione Spring/Summer 2022 Anteprima Eden Harmony rappresenta un viaggio introspettivo del direttore creativo Izumi Ogino. Cosa l’ha resa la persona che è diventata? Qual è la sua prossima visione? A queste risposte l’eclettica e poliedrica designer risponde portando in scena una cultura differente, vissuta come nuova ispirazione. Il Giappone è alla base della sensibilità creativa di Izumi, così come il senso del colore delle quattro stagioni, il senso estetico dell’architettura, la mentalità e l’equilibrio culturale di “Wa” (Armonia). Anteprima ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 settembre 2021) Una collezione equilibrata capace di creare una nuova sinergia tra metropoli e natura, dando un impulso al senso audace del modernismo e dell’eleganza. In occasione del trentesimo anniversario di, la collezione Spring/Summer 2022rappresenta un viaggio introspettivo del direttore creativo Izumi Ogino. Cosa l’ha resa la persona che è diventata? Qual è la sua prossima visione? A queste risposte l’eclettica e poliedrica designer risponde portando inuna cultura differente, vissuta come nuova ispirazione. Ilè alla base della sensibilità creativa di Izumi, così come il senso del colore delle quattro stagioni, il senso estetico dell’architettura, la mentalità e l’equilibrio culturale di “Wa” (Armonia)....

