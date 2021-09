Milano | due operai trovati morti congelati nel deposito di azoto di un ospedale

(Di martedì 28 settembre 2021) Duesono deceduti in undidella sede dell’Humanitas a Pieve Emanuele, in provincia di. Lo hanno riferito i vigili del fuoco. Secondo le prime ipotesi, i due sonoa causa di ustioni da congelamento. I due, che lavoravano per la Sol, una ditta esterna, stavano riempiendo un serbatoio diliquido nel sottoscala delquando sono stati investiti dalla sostanza, che si conserva a temperature estremamente basse. Non è esclusa l’ipotesi che i decessi siano dovuti a intossicazione o asfissia. A ritrovare i corpi intorno alle 11 di stamattina è stato il responsabile della sicurezza, allertato dall’allarme. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale, personale del ...

lavoratori di una ditta esterna, il gruppo Sol, si stavano occupando del rifornimento di ... Su quanto accaduto indaga la Procura die il fascicolo verrà aperto con l'ipotesi di omicidio ...Ansa . Tragedia sul lavoro questa mattina poco dopo le 11 aoperai sono stati trovati morti in un deposito di azoto all'ospedale Humanitas Mirasole a Pieve Emanuele, in via Rita Levi Montalcini . Secondo l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ...