Milano, due operai morti intossicati: lavoravano per una società bergamasca (Di martedì 28 settembre 2021) Rozzano. lavoravano per una società bergamasca i due operai che martedì mattina sono stati trovati morti in un deposito di azoto liquido dell’ospedale Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano. Singh Jagdeep, 42 anni, di nazionalità indiana, e il bresciano Emanuele Zanin, 46 anni, erano dipendenti della ditta di autotrasporti Pe. Si erano recati a Rozzano con un camion cisterna per riempire un serbatoio del Campus Ricerca dell’ospedale. Ma qualcosa è andato storto e i due hanno perso la vita. Da chiarire se per congelamento (l’azoto liquido viene conservato a una temperatura tra circa -210 °C e -195 °C) o per una saturazione dell’impianto. A trovare i due poco prima delle 11.30, privi di conoscenza e cianotici sulla scala che porta al seminterrato, è stato un addetto della ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 settembre 2021) Rozzano.per unai dueche martedì mattina sono stati trovatiin un deposito di azoto liquido dell’ospedale Humanitas di Rozzano, in provincia di. Singh Jagdeep, 42 anni, di nazionalità indiana, e il bresciano Emanuele Zanin, 46 anni, erano dipendenti della ditta di autotrasporti Pe. Si erano recati a Rozzano con un camion cisterna per riempire un serbatoio del Campus Ricerca dell’ospedale. Ma qualcosa è andato storto e i due hanno perso la vita. Da chiarire se per congelamento (l’azoto liquido viene conservato a una temperatura tra circa -210 °C e -195 °C) o per una saturazione dell’impianto. A trovare i due poco prima delle 11.30, privi di conoscenza e cianotici sulla scala che porta al seminterrato, è stato un addetto della ...

Advertising

repubblica : Milano, due operai muoiono congelati nel deposito di azoto dell'ospedale Humanitas - Corriere : Milano, due operai morti nel deposito di azoto liquido dell’ospedale Humanitas - repubblica : Incidenti sul lavoro, due operai morti congelati in un deposito di azoto dell'Humanitas - ilnida : RT @ilpost: Due operai sono morti mentre lavoravano in un deposito di azoto liquido all’ospedale Humanitas, a sud di Milano - RicBastianello : I minatori di #Bitcoin lasciano la Cina. Una occasione per i #miners italiani? Pro e contro raccontati nelle espri… -