Milano, due operai morti congelati nel deposito di azoto dell'ospedale Humanitas (Di martedì 28 settembre 2021) Tragedia nel Milanese. Due operai sono morti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele. È quanto riferiscono i vigili del fuoco. I due, lavoratori di una...

