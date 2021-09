Milano, due operai morti congelati nel deposito di azoto dell'Humanitas: Emanuale e Jagdeep, chi sono le vittime (Di martedì 28 settembre 2021) Tragedia nell'hinterland sud del Milanese. Due operai sono morti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele. È quanto riferiscono i vigili del fuoco. I... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 settembre 2021) Tragedia nell'hinterland sud del Milanese. Duein undia sede'ospedalea Pieve Emanuele. È quanto riferiscono i vigili del fuoco. I...

