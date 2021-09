Milano | 2 operai trovati morti nel deposito  di azoto liquido dell’ospedale Humanitas

(Di martedì 28 settembre 2021) I duenel deposito dilavoravano per una ditta esterna. Il fluido criogenico è pericoloso per la bassissima temperatura, intorno ai -200 gradi: si ipotizzano ustioni da congelamento o un’intossicazione

Advertising

repubblica : Milano, due operai muoiono congelati nel deposito di azoto dell'ospedale Humanitas - repubblica : Incidenti sul lavoro, due operai morti congelati in un deposito di azoto dell'Humanitas - Corriere : Milano, due operai morti nel deposito di azoto liquido dell’ospedale Humanitas - rtl1025 : ?? Potrebbe essere stata una perdita di #azoto liquido nel deposito della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanu… - infoitinterno : Milano, due operai morti congelati nel deposito di azoto dell'ospedale Humanitas -

Ultime Notizie dalla rete : Milano operai

morti congelati, area messa in sicurezza I sanitari hanno constatato il decesso dei due e le forze dell'ordine stanno procedendo a identificarli. Sono intervenute due ambulanze, i vigili del ...Duesono deceduti in un deposito di azoto della sede dell' ospedale Humanitas a Pieve Emanuele , alle porte di. Secondo le prime ipotesi, i due lavoratori, dipendenti di una ditta esterna , ...Due operai sono deceduti in un deposito di azoto del Campus Ricerca dell’ospedale Humanitas a Rozzano, alle porte di Milano. Si indaga sulle cause che possono aver portato alla fuga del fluido criogen ...I due, lavoratori di una ditta esterna, sono deceduti a causa di ustioni da congelamento. Due operai sono morto in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele nel Milanese ...