Milano, 2 operai morti congelati nel deposito di azoto liquido dell’ospedale Humanitas (Di martedì 28 settembre 2021) Lavoravano per una ditta esterna. Il fluido criogenico è pericoloso per la bassissima temperatura, intorno ai -200 gradi: si ipotizzano ustioni da congelamento Leggi su corriere (Di martedì 28 settembre 2021) Lavoravano per una ditta esterna. Il fluido criogenico è pericoloso per la bassissima temperatura, intorno ai -200 gradi: si ipotizzano ustioni da congelamento

Advertising

repubblica : Incidenti sul lavoro, due operai morti congelati in un deposito di azoto dell'Humanitas - repubblica : Milano, due operai muoiono congelati nel deposito di azoto dell'ospedale Humanitas - eziomauro : Incidenti sul lavoro, due operai morti congelati in un deposito di azoto dell'Humanitas - martamacbeal : RT @TgrRaiLombardia: #incidente sul lavoro: due operai di una ditta esterna morti in un deposito di azoto nell' ospedale Humanitas di Piev… - MovArtCinecitta : Ancora 'Incidenti sul lavoro, due operai morti congelati in un deposito di azoto dell'#Humanitas' Poveretti, che m… -