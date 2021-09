Milan tradito da Kessie. Pioli domina mezz’ora, poi la beffa dell’Atletico (Di martedì 28 settembre 2021) Cala il silenzio a San Siro nel giorno del ritorno casalingo del Milan in Champions League e per la prima volta la società rossonera non vince alcuna delle prime due partite della fase a gironi. L’ultima squadra affrontata a San Siro è anche la prima che si riaffaccia dalle parti dell’impianto storico, l’Atletico Madrid. Ma per Stefano Pioli la serata storica assume presto i tratti di una beffa da ricordare negli anni. Arriva una sconfitta per 2-1, la seconda consecutiva, lo zero in classifica nel girone persiste e con lui anche i rimpianti per una partita dominata almeno fino alla svolta. Apre le marcature Rafael Leao, che firma il gol e colpisce una traversa in una partita che sembrava essere indirizzata sui binari giusti. Solo una sensazione. Al 30? Kessie, già ammonito, entra in modo scomposto su ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Cala il silenzio a San Siro nel giorno del ritorno casalingo delin Champions League e per la prima volta la società rossonera non vince alcuna delle prime due partite della fase a gironi. L’ultima squadra affrontata a San Siro è anche la prima che si riaffaccia dalle parti dell’impianto storico, l’Atletico Madrid. Ma per Stefanola serata storica assume presto i tratti di unada ricordare negli anni. Arriva una sconfitta per 2-1, la seconda consecutiva, lo zero in classifica nel girone persiste e con lui anche i rimpianti per una partitata almeno fino alla svolta. Apre le marcature Rafael Leao, che firma il gol e colpisce una traversa in una partita che sembrava essere indirizzata sui binari giusti. Solo una sensazione. Al 30?, già ammonito, entra in modo scomposto su ...

aissamebenzine : @AndreaBricchi77 Oltre al protagonismo, ma quanto è antipatico? Dovrebbe mediare, interporsi, giudicare.. sembra ch… - milan_albania : ..non ti ho tradito maaaai @acmilan - Rikymilanista92 : @eNo11 è caratterialmente fragile, questo il suo limite, lo era in Germania, lo è in Italia. Ce la prendiamo con lu… - luridibabbani : @romagnolismo assolutamente, perché se dovessimo ragionare con il classico 'ha tradito il milan' non ha più molto s… - Michael24604482 : @SkySport Sentire Raiola che Donnarumma non ha tradito il Milan e' come sentirgli vantarsi di essere lui stesso un galantuomo -