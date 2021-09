Milan, la Svezia convoca a sorpresa Ibrahimovic | News (Di martedì 28 settembre 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è stato convocato a sorpresa dalla Svezia per le gare di qualificazioni ai prossimi mondiali Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 settembre 2021) Zlatan, attaccante del, è statoto adallaper le gare di qualificazioni ai prossimi mondiali

Advertising

juventusfc : Così Rodrigo su @JuventusTv: «Il Milan è forte sulle ripartenze, ma noi dobbiamo pensare alla nostra partita. In Sv… - piolismo2021 : RT @FraNasato: Ibrahimovic convocato dalla Svezia per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali #Milan - Wilbacher : RT @cmdotcom: Convocati #Svezia: c'è #Kulusevski, ma anche #Ibrahimovic. Il ct Andersson sulla punta del #Milan: 'Può darci una mano, sarà… - cmdotcom : Convocati #Svezia: c'è #Kulusevski, ma anche #Ibrahimovic. Il ct Andersson sulla punta del #Milan: 'Può darci una m… - MilanWorldForum : Ibra in nazionale. Le parole del CT svedese QUI -) -