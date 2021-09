Milan, i convocati di Pioli per l’Atletico Madrid (Di martedì 28 settembre 2021) Stefano Pioli ha diramato poco fa la lista dei rossoneri convocati per il big match di questa sera contro l’Atletico Madrid. Ancora assenti Ibrahimovic e Kjaer, mentre recupera Florenzi. PORTIERI: Jungdal, Maignan, T?t?ru?anu DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori CENTROCAMPISTI: Bennacer, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali ATTACCANTI: Giroud, Leão, Maldini, Rebi? FOTO: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) Stefanoha diramato poco fa la lista dei rossoneriper il big match di questa sera contro. Ancora assenti Ibrahimovic e Kjaer, mentre recupera Florenzi. PORTIERI: Jungdal, Maignan, T?t?ru?anu DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori CENTROCAMPISTI: Bennacer, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali ATTACCANTI: Giroud, Leão, Maldini, Rebi? FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ProfidiAndrea : ?? #Milan, i convocati per l'#AtleticoMadrid: non c'è Kjaer! Out Ibra, torna Florenzi Niente #UCL per #Kjaer, che d… - fantapiu3 : #Milan: assenza importante in difesa #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio #fantamercato… - GoalItalia : Stefano Pioli ne convoca 20 per la sfida contro l'Atletico: Florenzi c'è, out Kjaer e Ibrahimovic ?? ?? - sportface2016 : #MilanAtleticoMadrid, i convocati di Stefano #Pioli: out #Kjaer - Wilbacher : RT @cmdotcom: Convocati #Svezia: c'è #Kulusevski, ma anche #Ibrahimovic. Il ct Andersson sulla punta del #Milan: 'Può darci una mano, sarà… -