Milan-Atletico Madrid, Simeone: “Rigore? Fossi stato al posto di Pioli la penserei come lui” (Di martedì 28 settembre 2021) Anche il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato a Sky Sport del match tra i suoi e il Milan di Champions League. L’allenatore ex Catania ha ammesso di come in parità numerica, fosse stato il Milan a giocare meglio: “In 11 contro 11 ha giocato meglio il Milan, con più ritmo pressando meglio e costringendoci a non giocare come volevamo. Poi con l’espulsione loro hanno abbassato il baricentro e questa ci ha permesso di entrare in partita. Nella ripresa abbiamo provato in tutte le maniere a riaprirla e alla fine siamo riusciti a portare a casa una partita che avevamo bisogno di vincere. Manca ancora molto alla fine, il Liverpool è molto forte, è andato a Oporto e ha fatto 5 gol. Porto e Milan si ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Anche il tecnico dell’, Diego, ha parlato a Sky Sport del match tra i suoi e ildi Champions League. L’allenatore ex Catania ha ammesso diin parità numerica, fosseila giocare meglio: “In 11 contro 11 ha giocato meglio il, con più ritmo pressando meglio e costringendoci a non giocarevolevamo. Poi con l’espulsione loro hanno abbassato il baricentro e questa ci ha permesso di entrare in partita. Nella ripresa abbiamo provato in tutte le maniere a riaprirla e alla fine siamo riusciti a portare a casa una partita che avevamo bisogno di vincere. Manca ancora molto alla fine, il Liverpool è molto forte, è andato a Oporto e ha fatto 5 gol. Porto esi ...

Advertising

AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - UEFAcom_it : L'arrivo dei Rossoneri ??? I vostri pronostici per Milan-Atletico? ?? - SkySport : MILAN-ATLETICO MADRID 1-2 Risultato finale ? ? #Leao (20') ? #Griezmann (84’) ? rig. #Suarez (90+7’) ? CHAMPIONS LE… - Milannews24_com : #Romagnoli rammaricato ?? - xianxinli69 : L'Atletico ha vinto, il Milan non ha perso #MilanAtletico #ATestaAlta -