Milan-Atletico Madrid | programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2021 2022

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Milan-Atletico Madrid, match valido per la seconda giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. I rossoneri ospitano i colchoneros con l'obiettivo di provare a far punti per non affossare le proprie speranze di approdare agli ottavi. La squadra di Pioli è apparsa in gran forma e in crescita, mentre i ragazzi di Simeone non se la passano bene ultimamente. Fischio d'inizio alle ore 21 di martedì 28 settembre. Milan-Atletico Madrid sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi e su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero.

