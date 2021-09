Milan-Atletico Madrid: presenti sugli spalti 35.374 spettatori | News (Di martedì 28 settembre 2021) Sono stati venduti più di 35mila biglietti per il match di Champions League tra Milan e Atletico Madrid: ecco a quanto ammonta l'incasso Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 settembre 2021) Sono stati venduti più di 35mila biglietti per il match di Champions League tra: ecco a quanto ammonta l'incasso

Advertising

SkySport : MILAN-ATLETICO MADRID 1-2 Risultato finale ? ? #Leao (20') ? #Griezmann (84’) ? rig. #Suarez (90+7’) ? CHAMPIONS LE… - UEFAcom_it : ??? L'Atletico batte 2-1 il Milan a San Siro! Il migliore in campo? - Eurosport_IT : L'Atletico Madrid espugna San Siro, finale amaro per il Milan beffato dal rigore di Suarez ????? #MilanAtletico #UCL - GCaldieron : RT @Goalist_it: L’ #Atletico passa a #SanSiro su uno stoico #Milan per 2-1 Non basta il vantaggio di #Leao a #Pioli che togliendo #Bennacer… - _emsyawlayhw_ : Oggi il Milan in 11 schiantava l'Atletico . L'entrata di Giroud non l'ho capita. Costretti a fare 6 punti col Porto… -