Milan-Atlético Madrid, Pioli: “Sul primo gol subito serviva attenzione” (Di martedì 28 settembre 2021) Stefano Pioli ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata del Gruppo B di Champions League Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 settembre 2021) Stefanoha parlato a 'TV' al termine di, partita della seconda giornata del Gruppo B di Champions League

AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - UEFAcom_it : L'arrivo dei Rossoneri ??? I vostri pronostici per Milan-Atletico? ?? - SkySport : MILAN-ATLETICO MADRID 1-2 Risultato finale ? ? #Leao (20') ? #Griezmann (84’) ? rig. #Suarez (90+7’) ? CHAMPIONS LE… - Untizio18 : -Rigore inventato di ricardo rodriguez all'emirates -Gol regolare di kessie annullato a Odl Trafford -Rigore al 93'… - Fracal971 : RT @berthayoko: Milan 8 falli 6 gialli 1 rosso. Atletico 11 falli 1 giallo. Purtroppo da Cakir ci sono passati tutti, era il nostro turno.… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Atlético Pioli: 'Rosso a Kessie eccessivo, l'arbitro non è stato il migliore in campo...' Fiducia ? Se non altro, il Milan ha dimostrato di poter competere a questo livello: "Resta il fatto che ci siamo, manca solo quel tassello che fa la differenza, al di là dei tutto - continua Pioli - .

Milan - Atletico 1 - 2, le pagelle dei rossoneri. Leao da applausi. Romagnoli, un solo errore ma decisivo. Kessie imprudente Peccato ( 34' pt Tonali 6,5 : Ormai merita un posto fisso in questo grande Milan e anche in azzurro con l'Italia di Roberto Mancini) PIOLI 6 Il ritorno a San Siro in Champions League è incredibile: ...

