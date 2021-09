Milan-Atletico Madrid oggi, Champions League: orari, tv, canali, probabili formazioni, streaming (Di martedì 28 settembre 2021) Ancora imbattuto in campionato e sconfitto solamente dal Liverpool, il Milan torna dopo sette anni finalmente in campo a San Siro anche in Champions League e affronterà l’Atletico Madrid in una sfida dal grande fascino e che sarà il remake dell’ultima sfida casalinga dei rossoneri in Coppa. La partita si svolgerà dunque questa sera, martedì 28 settembre 2021, a partire dalle ore 21 e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Canale 5, ma anche in streaming gratuito su Mediaset Play. Per gli abbonati, sarà inoltre possibile seguire il match su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252, online su Sky Go e NOW. PROGRAMMA Milan-Atletico Madrid: Champions ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) Ancora imbattuto in campionato e sconfitto solamente dal Liverpool, iltorna dopo sette anni finalmente in campo a San Siro anche ine affronterà l’in una sfida dal grande fascino e che sarà il remake dell’ultima sfida casalinga dei rossoneri in Coppa. La partita si svolgerà dunque questa sera, martedì 28 settembre 2021, a partire dalle ore 21 e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Canale 5, ma anche ingratuito su Mediaset Play. Per gli abbonati, sarà inoltre possibile seguire il match su Sky Sport, precisamente suiSky Sport Uno e Sky Sport 252, online su Sky Go e NOW. PROGRAMMA...

Advertising

Zicutake : Probabile formazione Milan: due dubbi per mister Pioli in vista dell’Atletico – Milan News - JePrfre27 : RT @LucaManinetti: ?? #Kjaer in gruppo, pronto all'allenamento del #Milan pre Atletico Madrid ????? - infoitsport : Milan, Brahim Diaz: “Atletico Madrid rivale duro, sarà una gara difficile” - infoitsport : Champions League, Milan-Atletico Madrid: probabili formazioni, orari e dove vederla in tv - infoitsport : Milan-Atletico Madrid, Champions League: probabili formazioni, pronostici -