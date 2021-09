Milan-Atletico Madrid, Leao: “Delusi, dobbiamo crescere e lavorare a testa alta” (Di martedì 28 settembre 2021) “Abbiamo creato tante occasioni nel primo tempo, soprattutto prima dell’espulsione di Kessie. Siamo Delusi perché avremmo voluto vincere per mettere pressione sulle altre, ma dobbiamo crescere e lavorare a testa alta. Noi sappiamo che la Champions è diversa dal campionato, ma come ho detto dobbiamo crescere e fare il meglio possibile nella prossima”. Sono queste le parole di Rafael Leao, attaccante del Milan ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid. Il portoghese, poi, ha parlato anche della sua prestazione. “Sono contento di me stesso, ma oggi la cosa più importante era vincere questa partita”, conclude Leao. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) “Abbiamo creato tante occasioni nel primo tempo, soprattutto prima dell’espulsione di Kessie. Siamoperché avremmo voluto vincere per mettere pressione sulle altre, ma. Noi sappiamo che la Champions è diversa dal campionato, ma come ho dettoe fare il meglio possibile nella prossima”. Sono queste le parole di Rafael, attaccante delai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta contro l’. Il portoghese, poi, ha parlato anche della sua prestazione. “Sono contento di me stesso, ma oggi la cosa più importante era vincere questa partita”, conclude. SportFace.

