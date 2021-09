Milan-Atletico Madrid, le probabili formazioni: Pioli si affida ancora a Rebic (Di martedì 28 settembre 2021) Il Milan è reduce da una buona prestazione sul campo del Livepool, ma la sconfitta può risultare decisiva per il passaggio del turno. La squadra di Stefano Pioli non potrà permettersi un nuovo passo falso contro l’Atletico Madrid, l’intenzione è almeno quella di conquistare un pareggio. In campionato il rendimento dei rossoneri è stato veramente importante, il percorso è stato quasi netto: 5 vittorie e un pareggio. La compagine di Simeone è reduce dalla brutta sconfitta contro l’Alaves, la corsa al titolo è comunque apertissima. L’Atletico Madrid si affida alla coppia Suarez-Correa, si tratta di due calciatori in grado di fare la differenza in qualsiasi momento. A centrocampo spazio a Lemar, Kondogbia, Koke. Il Milan risponde con Calabria, Kjaer, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 settembre 2021) Ilè reduce da una buona prestazione sul campo del Livepool, ma la sconfitta può risultare decisiva per il passaggio del turno. La squadra di Stefanonon potrà permettersi un nuovo passo falso contro l’, l’intenzione è almeno quella di conquistare un pareggio. In campionato il rendimento dei rossoneri è stato veramente importante, il percorso è stato quasi netto: 5 vittorie e un pareggio. La compagine di Simeone è reduce dalla brutta sconfitta contro l’Alaves, la corsa al titolo è comunque apertissima. L’sialla coppia Suarez-Correa, si tratta di due calciatori in grado di fare la differenza in qualsiasi momento. A centrocampo spazio a Lemar, Kondogbia, Koke. Ilrisponde con Calabria, Kjaer, ...

